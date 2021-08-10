Мессі офіційно підписав контракт з ПСЖ: перші фото та відео
10 серпня 2021 , 23:32Читать новость на русском
Джерело:сайт ПСЖ
Ліонель Мессі офіційно підписав контракт з ПСЖ – угода розрахована два роки з правом продовження ще на один. Аргентинець виступатиме за парижан під 30 номером.
Про приєднання форварда до команди повідомили на офіційному сайті клубу 11 серпня. Водночас у твітері Парі Сен-Жермен оприлюднили перші фото та відео гравця в футболці французького гранда.
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Я з нетерпінням починаю нову главу своєї кар'єри у Парижі,
– сказав Ліонель Мессі.
Він також зазначив, що вектор розвитку клубу повністю відповідає його амбіціям.
- Окрім цього, додав, що "сповнений рішучості створити щось чудове для вболівальників".
Мессі покинув Барселону: коротко
- У Мессі 30 червня закінчився контракт з Барселоною – він став вільним агентом.
- Керівництво "синьо-гранатових" намагалося втримати аргентинця, але не вдалося.
- Іспанський гранд 5 серпня на своєму сайті офіційно повідомив про відхід гравця.