Мессі офіційно підписав контракт із ПСЖ за схемою 2+1

11 серпня 2021 , 09:30
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Джерело:

ФК ПСЖ

ПСЖ поповнилось зіркою футболу Ліонелем Мессі. Аргентинський нападник підписав 2-річний контракт.

Мінімум на два роки у Парижі

Тепер атакувальна лінія французького клубу має космічний вигляд – Мессі, Мбаппе та Неймар. 34-річний ексфутболіст Барселони підписав угоду з парижанами на два роки із пролонгацією контракту ще на один рік.

До теми Мессі перейшов в ПСЖ

Форвард прокоментував свій перехід у ПСЖ.

Радий новій сторінці у своїй кар'єрі. Усе у клубі відповідає моїм футбольним амбіціям. Знаю, який тут талановитий колектив та тренерський штаб. Я повен рішучості допомогти створити щось особливе для команди та уболівальників. Із нетерпінням чекаю можливості вийти на поле у "Парк де Пренс",
– сказав Лео.

У новому клубі Мессі не виступатиме із традиційною 10-ю на спині. Ліонель обрав 30-й номер. Саме під ним Мессі дебютував за Барселону у далекому 2004 році.

Мессі покинув Барселону: головне

  • 30 червня в аргентинця закінчився контракт з каталонською Барселоною – футболіст отримав статус вільного агента та розпочав пошуки нового клубу.
  • Керівництво "синьо-гранатових" намагалося будь-якими способами втримати аргентинського генія та до останнього робила пропозицію Ліонелю.
  • Однак на заваді новому контракту стали правила Ла Ліги. Якби каталонці підписали аргентинця, то такий трансфер міг бути для команди фатальним. "Блауграна" 5 серпня офіційно повідомила про відхід форварда.
Автор: Софія Кулай