Мессі офіційно підписав контракт із ПСЖ за схемою 2+1

ПСЖ поповнилось зіркою футболу Ліонелем Мессі. Аргентинський нападник підписав 2-річний контракт.

Мінімум на два роки у Парижі

Тепер атакувальна лінія французького клубу має космічний вигляд – Мессі, Мбаппе та Неймар. 34-річний ексфутболіст Барселони підписав угоду з парижанами на два роки із пролонгацією контракту ще на один рік.

До теми Мессі перейшов в ПСЖ

Форвард прокоментував свій перехід у ПСЖ.

Радий новій сторінці у своїй кар'єрі. Усе у клубі відповідає моїм футбольним амбіціям. Знаю, який тут талановитий колектив та тренерський штаб. Я повен рішучості допомогти створити щось особливе для команди та уболівальників. Із нетерпінням чекаю можливості вийти на поле у "Парк де Пренс",

– сказав Лео.

Мессі покинув Барселону: головне

30 червня в аргентинця закінчився контракт з каталонською Барселоною – футболіст отримав статус вільного агента та розпочав пошуки нового клубу.

Керівництво "синьо-гранатових" намагалося будь-якими способами втримати аргентинського генія та до останнього робила пропозицію Ліонелю.

Однак на заваді новому контракту стали правила Ла Ліги. Якби каталонці підписали аргентинця, то такий трансфер міг бути для команди фатальним. "Блауграна" 5 серпня офіційно повідомила про відхід форварда.