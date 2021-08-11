Мессі офіційно підписав контракт із ПСЖ за схемою 2+1
11 серпня 2021 , 09:30Читать новость на русском
Джерело:ФК ПСЖ
ПСЖ поповнилось зіркою футболу Ліонелем Мессі. Аргентинський нападник підписав 2-річний контракт.
Мінімум на два роки у Парижі
Тепер атакувальна лінія французького клубу має космічний вигляд – Мессі, Мбаппе та Неймар. 34-річний ексфутболіст Барселони підписав угоду з парижанами на два роки із пролонгацією контракту ще на один рік.
До теми Мессі перейшов в ПСЖ
Форвард прокоментував свій перехід у ПСЖ.
Радий новій сторінці у своїй кар'єрі. Усе у клубі відповідає моїм футбольним амбіціям. Знаю, який тут талановитий колектив та тренерський штаб. Я повен рішучості допомогти створити щось особливе для команди та уболівальників. Із нетерпінням чекаю можливості вийти на поле у "Парк де Пренс",
– сказав Лео.
Мессі покинув Барселону: головне
- 30 червня в аргентинця закінчився контракт з каталонською Барселоною – футболіст отримав статус вільного агента та розпочав пошуки нового клубу.
- Керівництво "синьо-гранатових" намагалося будь-якими способами втримати аргентинського генія та до останнього робила пропозицію Ліонелю.
- Однак на заваді новому контракту стали правила Ла Ліги. Якби каталонці підписали аргентинця, то такий трансфер міг бути для команди фатальним. "Блауграна" 5 серпня офіційно повідомила про відхід форварда.