Мессі обійшов Кім Кардашян за кількістю підписників в інстаграмі: скільки до Роналду
10 серпня 2021 , 20:45Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ліонеля Мессі
Вже колишній форвард Барселони Ліонель Мессі вийшов на шосте місце за кількістю підписників у соціальній мережі інстаграм. У нього стало 246 мільйонів фоловерів.
Це дозволило йому обійти Кім Кардашян. На неї в інстаграмі підписані 243 мільйони чоловік.
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Найпопулярнішим користувачем соцмережі є форвард Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду, на якого підписані 325 мільйонів чоловік. Тобто Мессі ще потрібно набрати 79 мільйонів фоловерів, а це майже 2 населення України.
Всього Мессі у світі перебуває на шостій позиції:
- Кріштіану Роналду (325 мільйонів підписників)
- Двейн Джонсон (260 мільйонів підписників)
- Аріана Гранде (258 мільйонів підписників)
- Кайлі Дженнер (256 мільйонів підписників)
- Селена Гомес (250 мільйонів підписників)
Що спричинило бум популярності Мессі?
- У Ліонеля Мессі 30 червня закінчився контракт з каталонською Барселоною – футболіст отримав статус вільного агента.
- Сторони вели перемовини про продовження угоди. Але 5 серпня Барселона повідомила, що не підпише контракт з Мессі.
- На заваді контракту стали правила Ла Ліги. Якби Барселона підписала новий контракт з Мессі, то ризикувала б збанкрутувати.
- 10 серпня ПСЖ анонсував перехід Ліонеля, який прибув у Париж та привітався з місцевими фанатами.