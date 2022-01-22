Мессі назвав віслюком легенду Ліверпуля: все через критику про його перехід у ПСЖ
22 січня 2022 , 13:58Читать новость на русском
Джерело:Liverpool Echo
Ліонель Мессі поступово адаптовується у ПСЖ, хоча не вражає своєю результативністю. Аргентинець не став терпіти критику після його переходу у французький клуб.
Мессі образився на ексгравця Ліверпуля
На початку сезону Джеймі Каррагер в ефірі Monday Night Football розкритикував трансфери зіркових Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. Футболісти поповнили ряди ПСЖ та Манчестер Юнайтед відповідно.
Оце так Мессі побив рекорд легендарного Пеле за кількістю голів у кар'єрі
Такі переходи не надто сподобались колишньому захиснику Ліверпуля. Після чого отримав особисте повідомлення від Лео.
Аргентинець образився на такі висловлювання та назвав Каррагера ослом. Наприкінці свого коментаря Джеймі зізнався у любові до Мессі та не мав нічого погано, коли наводив приклад трансферу нападника.
Що відомо про перехід Мессі у ПСЖ
- У серпні 2021-го року французький клуб оголосив про підписання зіркового Ліонеля Мессі. Футболіст уклав контракт до кінця червня 2023-го.
- Однак його адаптація у новій команді та чемпіонаті минає доволі складно.
- За 16 матчів Лео забив лише 6 голів та зробив 5 асистів.
- Сам Мессі не надто задоволений своїм становищем у паризькому клубі. Ліонель роздумує над відходом із ПСЖ, якщо йому не вдасться здобути перемогу у Лізі чемпіонів.