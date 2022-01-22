Месси обиделся на экс-игрока Ливерпуля

В начале сезона Джейми Каррагер в эфире Monday Night Football раскритиковал трансферы звездных Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Футболисты пополнили ряды ПСЖ и Манчестер Юнайтед соответственно.

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Такие переходы не очень понравились бывшему защитнику Ливерпуля. После чего получил личное сообщение от Лео.

Аргентинец обиделся на такие высказывания и назвал Каррагера ослом. В конце комментария Джейми признался в любви к Месси и не имел ничего плохо, когда приводил пример трансфера нападающего.

Что известно о переходе Месси в ПСЖ

  • В августе 2021 года французский клуб объявил о подписании звездного Лионеля Месси. Футболист заключил контракт до конца июня 2023 года.
  • Однако его адаптация в новой команде и чемпионате идет довольно сложно.
  • За 16 матчей Лео забил всего 6 голов и сделал 5 ассистов.
  • Сам Месси не слишком доволен своим положением в парижском клубе. Лионель размышляет над уходом из ПСЖ, если ему не удастся одержать победу в Лиге чемпионов.