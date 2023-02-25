Вітінья жорстко зіграв у боротьбі проти Мессі, чим обурив Ліонеля. Зірковий футболіст висловив своє невдоволення одноклубнику, наголосивши, що той міг завдати йому травми.

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Мессі став жертвою у ПСЖ

Однак 23-річний португальський півзахисник не став мовчати. Вітінья взяв за горло Мессі. Чим продовжився конфлікт під час тренувального процесу не повідомляють.

ПСЖ взагалі замовчує про цей конфлікт між футболістами на тренуванні.

Відзначимо, що у поточному сезоні Мессі відіграв за ПСЖ 27 матчів, у яких забив 16 голів та віддав 14 асистів. Натомість Вітінья, який перебрався у французький гранд влітку 2022-го, провів за новий клуб 33 поєдинки, у яких віддав 2 результативні передачі.

Нещодавно була інформація, що Мессі близький до повернення у Барселону, куди вже приїжджав батько аргентинця, де зустрівся з президентом каталонського клубу Жоаном Лапортою. Також в інтернеті є інформація про те, що Лео не буде продовжувати контракт із парижанами. Але були й чутки про нову угоду з парижанами.

Останнім часом у паризькому клубі панує не найкраща атмосфера у середині колективу. Після поразки від Монако 3:1 у роздягальні ПСЖ ледь не спалахнула бійка.

Напружена атмосфера у роздягальні

Спортивний директор команди Луїш Кампуш розкритикував гру футболістів в останніх поєдинках. На що капітан парижан Маркіньюс та зірковий вінгер Неймар заступились за команду. Функціонер ПСЖ ледь не отримав "на горіхи", але на підвищених тонах чоловіки таки поспілкувались.

Також бразилець Неймар висловлював своє невдоволення грою своїх одноклубників на футбольному плі прямо під час матчів.

Як йдуть справи ПСЖ у сезоні-2022/2023