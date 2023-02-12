Клермон – Марсель 0:2

Голи: Санчес, 44 (пен), Санчес, 81.

У чемпіонаті Франції цими вихідними проходять матчі 23 туру Ліги 1. На суботу були винесені дуелі за участю лідерів таблиці, в тому числі і Марселя Руслана Маліновського, пише 24 канал.

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Олімпік відправився у гості до середняка таблиці Клермона, а українець знову потрапив до стартового складу команди Тудора. Правда, початок гри був відкладений.

Біля стадіону "Габріель Монпьє" сталася масова сутичка між фанатами. Поліції довелось застосувати сльозогінний газ, який потрапив на трибуни. Знадобилось 45 хвилин, щоб він вивітрився і команди могли почати поєдинок.

Маліновський долучився до перемоги

Гра проходила за невеличкої переваги гостей, але небезпечних моментів було обмаль. Господарі відкрили рахунок в середині першого тайму, але суддя його скасував після перегляду VAR. Грейон Кьєй заліз у офсайд.

Марсель же свій гол забив легітимно і теж після перегляду відеоповтору. До нього долучився як раз Маліновський, адже саме після його удару зі штрафного м'яч потрапив у руку Мухаммеда Чама. Пенальті реалізував Санчес.

У другій половині Олімпік впевнено контролювава гру і зміг її закрити за 9 хвилин до фінального свистка. Після навісу з флангу від Клосса Санчес небезпечно пробив головою. Воротар відбив м'яч у поперечину і Алексіс зіграв першим на добиванні, оформивши дубль.

Маліновський же дограв матч до самого кінця, а у компенсований час ледь не відзначився голом з центру поля. Таким чином Марсель закріпився на другій сходинці, скоротивши відстань від ПСЖ до п'яти балів.

Відеоогляд матчу Клермон – Марсель:

Монако – ПСЖ 3:1

Голи: Головін, 4, Бен-Єддер, 18, Бен-Єддер, 45+1 – Заїр-Емері, 39.

Це стало можливим завдяки осічці парижан у сьогоднішній грі проти Монако. Команда Галтьє не могла розраховувати на травмованих Мессі та Мбаппе, тому напад команди суттєво здав.

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Всі голи були забиті у першій половині матчу. Героєм монегасків став Віссам Бен-Єддер, який оформив дубль та віддав гольову передачу. У ПСЖ відзначився 16-річний Заїр-Емері, тоді як заміни у другому таймі не допомогли столичному клубу.

При тому, що Марсель наблизився до ПСЖ, команда залишається "в зоні ураження" від Монако. Підопічні Клемана виходять на третю сходинку і мають відстань від Олімпіка у два бали. Втім, вже у неділю монегасків може посунути Ланс, якщо обіграє Ліон.

Відеоогляд матчу Монако – ПСЖ: