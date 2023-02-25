Пресслужба "синіх" виклала фрагменти тренування Челсі напередодні виїзного матчу проти "шпор". Таким відеолондонський клуб продемонстрував неймовірну техніку Михайла Мудрика під час тренувального процесу.
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Вражає хіба що на тренуванні
Українець майстерно накручував своїх нових одноклубників, які не могли відібрати у лівого вінгера м'яч.
Щоправда, наразі український легіонер так вражає лише на тренуванні, але не в офіційних поєдинках АПЛ та Ліги чемпіонів.
На слаломі,
– коротко підписала пресслужба Челсі.
Відео скілів Мудрика на тренуванні Челсі
Нагадаємо, що 26 лютого Челсі зіграє на виїзді проти Тоттенхема. Початок зустрічі о 15:30 за Києвом.
Команда Грема Поттера ніяк не може вилізти з середини турнірної таблиці, посідаючи 10-те місце, маючи у своєму активі 31 бал.
Челсі не перемагало з Мудриком на футбольному полі
- 15 січня Мудрик перебрався у лондонський клуб, підписавши контракт до кінця червня 2031 року. Із того часу українець взяв участь у п'яти матчах "аристократів", у яких не відзначився результативними діями.
- І взагалі, у свій актив українець може занести лише дебютний поєдинок проти Ліверпуля (0:0). В усіх інших лівий вінгер збірної України нічим не здивував.
- Челсі ж від того часу здобуло одну перемогу, розписало три мирові та зазнали двох поразок. Востаннє "сині" перемагали ще 15 січня у грі проти Крістал Пелес (2:1). За цією грою Мудрик спостерігав із трибун у компанії директора з футболу у Шахтарі Даріо Срни.
- В останніх двох матчах підопічні Поттера зазнають поразок.