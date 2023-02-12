М'яч тричі влітав у сітку володінь Джанлуїджі Доннарумми. Натомість паризький клуб спромігся лише на гол престижу. Поразка ПСЖ 3:1 неабияк додала проблем у психології футболістів лідера чемпіонату Франції.

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Емоції у ПСЖ зашкалюють

Це друга поразка поспіль від ПСЖ у 2023 році. У попередньому поєдинку парижани програли Марселю 2:1 та вилетіли з Кубка Франції вже на стадії 1/8 фіналу. Поки що підопічні Крістофа Галтьє лідирують у Лізі 1, але їх перевага над все тим же Марселем складає лише 5 балів.

Також парижан переслідують травми. У лазареті команди вже є зіркові Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі, які пропустили матч проти Монако у французькій першості. не виключено, що лідери ПСЖ пропустять перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Мюнхенський клуб може скористатись такою складною ситуацією у ПСЖ.

Зверніть увагу! Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє вдома. Зустріч проти Баварії відбудеться вже 14 лютого. Початок матчу о 22600 за київським часом.

Сумарно усі ці проблеми негативно впливають на дух команди, яка звикла бути лідером та перемагати. Першим своє невдоволення перед командою висловив спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш. Однак через свої слова ледь "не отримав на горіхи".

Із відповіддю Кампушу не забарились досвідчені футболісти ПСЖ Неймар та капітан команди Маркіньюс. Атмосфера у роздягальні паризького клубу була дуже напружена, а ситуація ледь не переросла у бійку.

Як повідомляє видання, ще під час матчу своє невдоволення на футбольному полі показував Неймар. Бразилець залишився неприємно вражений грою своїх деяких одноклубників.