Витинья жестко сыграл в борьбе против Месси, чем возмутил Лионеля. Звездный футболист выразил свое недовольство одноклубнику, подчеркнув, что тот мог нанести ему травму.

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Месси стал жертвой в ПСЖ

Однако 23-летний португальский полузащитник не стал молчать. Витинья взял за горло Месси. Чем продолжился конфликт в ходе тренировочного процесса не сообщают.

ПСЖ вообще умалчивает об этом конфликте между футболистами на тренировке.

Отметим, что в текущем сезоне Месси отыграл за ПСЖ 27 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 14 ассистов. Вместо этого Витинья, перебравшийся во французский гранд летом 2022-го, провел за новый клуб 33 поединка, в которых отдал 2 результативные передачи.

Недавно была информация, что Месси близок к возвращению в Барселону, куда уже приезжал отец аргентинца, где встретился с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортом Также в интернете есть информация, что Лео не будет продлевать контракт с парижанами. Но были и слухи о новом соглашении с парижанами.

В последнее время в парижском клубе царит не самая лучшая атмосфера внутри коллектива. После поражения от Монако 3:1 в раздевалке ПСЖ чуть не вспыхнула потасовка.

Напряженная атмосфера в раздевалке

Спортивный директор команды Луиш Кампуш подверг критике игру футболистов в последних поединках. На что капитан парижан Маркиньюс и звездный вингер Неймар вступились за команду. Функционер ПСЖ чуть не получил "на орехи", но на повышенных тонах мужчины пообщались.

Также бразилец Неймар выражал свое недовольство игрой своих одноклубников на футбольном пле прямо во время матчей.

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