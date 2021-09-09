Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вийшли у фінал стрибків у висоту Діамантової ліги в Цюріху. У фіналі була запекла боротьба, в якій Магучіх стрибнула на 2,03 метра. Але посіла лише друге місце. Як і у фіналі Олімпіади-2020, вона поступилася росіянці Марії Ласіцкене.
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Після фіналу Діамантової ліги спортсменки, які вийшли у фінал, зробити спільне селфі. На ньому Каміла Лічвінко з Польщі, австралійки Елеанор Паттерсон та Нікола Макдермотт, росіянка Марія Ласіцкене та дві українки – Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх. На цій фотографії росіянка стоїть поміж двох українок, обіймаючи за плече Магучіх. Фото в інстаграм виклала Елеанор Паттерсон.
Спільне фото спортсменок у фіналі Діамантової ліги за участі Ірини Геращенко, Марії Ласіцкене та Ярослави Магучіх / Фото instagram.com/eleanorpatterson
Елеанор Паттерсон також виклала і інші фотографії з Магучіх з Цюриха (саме там відбувся фінал Діамантової ліги), на яких вже немає Ласіцкене, але є інші спортсменки.
Варто відзначити, що ні Магучіх, ні Ласіцкене ці фотографії в себе в інстаграм не викладали.