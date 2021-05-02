"Цей хлопець – тупак"
Латіфі не сподобалося поведінка Мазепіна під час кваліфікації. На думку Ніколаса, російський дебютант Формули-1 заблокував його під час швидкого кола.
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"Ти міг би попередити! – сказав Латіфі своєму інженеру, коли той повідомив йому про наближення Мазепіна. – Так, напевно, він мене заблокує. Звичайно, мене заблокували. Ідіот. Цей хлопець – тупак. Тобі потрібно було давати мені інформацію краще. Цей чувак – ###### ідіот. Я його не бачив".
Обидва пілоти вибули після першого сегмента кваліфікації. Ніколас кваліфікувався у гонку на 18 місці. Водночас Мазепін продемонстрував найгірший час та стартуватиме тільки 20.
- Зазначимо, що канадець скаржився на росіянина під час попередніх двох кваліфікацій Формули-1.
- Також Латіфі та Мазепин зіткнулися на гонці в Імолі. Тоді канадець визнав, що зійшов через свою помилку.