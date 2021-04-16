Черговий провал Мазепіна
Дебютант Формули-1 росіянин Микита Мазепін знову не зміг приборкати свій Haas. Мазепин потрапив в аварію на останніх хвилинах першого тренування в Імолі.
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На початку сесії Мазепин вилетів у гравій, а в кінці дійшов до контакту з бар'єрами. Гонщик пошкодив переднє антикрило боліда. Сесія була зупинена червоними прапорами, після чого час практика підійшла до кінця.
Зазначимо, що для Мазепіна це вже не перший виліт. Зокрема, на дебютному в сезоні гран-прі у Бахрейні росіянин вилетів у кваліфікації. Також Микита зійшов з дистанції на першому колі гран-прі через виліт з траси.
Через невдачі Мазепіна, який прийшов у Формулу-1 тільки завдяки своєму батьку, фанати королеви автоспорту вже створили сайт. Він присвячений невдачам Мазепіна.
Зіткнення Окона й Переса
Практика була перервана червоними прапорами через схід пілота Red Bull Серхіо Переса та Естебана Окона з Alpine. Між болідами пілотів був контакт під час одного з кіл, який не потрапив у трансляцію.
У підсумку в Переса лопнуло ліве заднє колесо, а французький гонщик припаркував свій болід поблизу траси.
Стюарди негайно викликали обох пілотів, щоб ті пояснили свої дії.