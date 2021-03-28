Російський пілот Формули-1 влетів у стіну на першому колі дебютної гонки: відео
Російський гонщик команди Haas Нікіта Мазепін вилетів з траси на першому колі своєї дебютної гонки в Формулі-1 на гран-прі Бахрейну.
Джерело:24 канал
Нікіта після боротьби з Ніколасом Латіфою пропустив вперед партнера по команді Міка Шумахера, виявився на бордюрі і втратив контроль над болідом.
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Росіянин довгий час залишався в машині, проте ніяких травм не отримав. Після вильоту на трасі з'явилася машина безпеки.
Що відомо про Мазепіна
22-річний Мазепін в минулому сезоні виступав у Формулі-2 і зайняв п'яте місце в чемпіонаті. У Haas йому вдалося потрапити завдяки тому, що спонсором команди стала російська компанія "Уралкалій", власником якої є батько гонщика бізнесмен Дмитро Мазепін.
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