Старі гріхи не відпускають: "Залізного Майка" звинуватили у згвалтуванні

Легенда світового боксу Майк Тайсон може знов потрапити до в'язниці. Колишнього боксера звинуватили у сексуальному насильстві, яке відбулося на початку 90-х.

Знаменитого американського боксера Майка Тайсона звинуватили у другому згвалтуванні. Потерпіла жінка вимагає компенсацію у 5 мільйонів доларів.

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Старі гріхи Майка

Потерпіла стверджує, що інцидент відбувся на початку 1990-х. Вони з Майком зустрілися в нічному клубі, після чого вона попросила його забрати свою подругу.

Я сіла в лімузин Тайсона, щоб забрати мою подругу з її будинку. Тайсон відразу почав чіплятися до мене і спробував поцілувати. Я кілька разів говорила йому "ні" і просила припинити, але він продовжував нападати на мене. Потім він стягнув з мене штани і жорстоко зґвалтував,

– розповіла потерпіла.

Жінка прагне зберегти свою анонімність, оскільки, за її словами, публікація її імені "створить ризик подальшої психічної шкоди, переслідувань, глузувань або особистого збентеження".

, що Майка Тайсона було визнано винним у згвалтуванні 10 лютого 1992 року. Потерпілою була 18-річна Дезіре Вашингтон.

Зірковий боксер мав провести 6 років у в'язниці, але його звільнили через три. Пізніше він це пояснив тим, що переспав з тюремною юристкою.

У 1995 році "Залізний Майк" повернувся в професійний бокс. Він провів серію боїв і повернув частину чемпіонських звань.