Знаменитого американського боксера Майка Тайсона звинуватили у другому згвалтуванні. Потерпіла жінка вимагає компенсацію у 5 мільйонів доларів.

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Старі гріхи Майка

Потерпіла стверджує, що інцидент відбувся на початку 1990-х. Вони з Майком зустрілися в нічному клубі, після чого вона попросила його забрати свою подругу.

Я сіла в лімузин Тайсона, щоб забрати мою подругу з її будинку. Тайсон відразу почав чіплятися до мене і спробував поцілувати. Я кілька разів говорила йому "ні" і просила припинити, але він продовжував нападати на мене. Потім він стягнув з мене штани і жорстоко зґвалтував,

– розповіла потерпіла.

Жінка прагне зберегти свою анонімність, оскільки, за її словами, публікація її імені "створить ризик подальшої психічної шкоди, переслідувань, глузувань або особистого збентеження".

Нагадаємо, що Майка Тайсона було визнано винним у згвалтуванні 10 лютого 1992 року. Потерпілою була 18-річна Дезіре Вашингтон.

Зірковий боксер мав провести 6 років у в'язниці, але його звільнили через три. Пізніше він це пояснив тим, що переспав з тюремною юристкою.

У 1995 році "Залізний Майк" повернувся в професійний бокс. Він провів серію боїв і повернув частину чемпіонських звань.