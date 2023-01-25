Знаменитого американського боксера Майка Тайсона звинуватили у другому згвалтуванні. Потерпіла жінка вимагає компенсацію у 5 мільйонів доларів.
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Старі гріхи Майка
Потерпіла стверджує, що інцидент відбувся на початку 1990-х. Вони з Майком зустрілися в нічному клубі, після чого вона попросила його забрати свою подругу.
Я сіла в лімузин Тайсона, щоб забрати мою подругу з її будинку. Тайсон відразу почав чіплятися до мене і спробував поцілувати. Я кілька разів говорила йому "ні" і просила припинити, але він продовжував нападати на мене. Потім він стягнув з мене штани і жорстоко зґвалтував,
– розповіла потерпіла.
Жінка прагне зберегти свою анонімність, оскільки, за її словами, публікація її імені "створить ризик подальшої психічної шкоди, переслідувань, глузувань або особистого збентеження".
Зірковий боксер мав провести 6 років у в'язниці, але його звільнили через три. Пізніше він це пояснив тим, що переспав з тюремною юристкою.
У 1995 році "Залізний Майк" повернувся в професійний бокс. Він провів серію боїв і повернув частину чемпіонських звань.