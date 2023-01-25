Знаменитого американского боксера Майка Тайсона обвинили во втором изнасиловании. Потерпевшая женщина требует компенсацию в 5 миллионов долларов.

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Старые грехи Майка

Потерпевшая утверждает, что инцидент произошел в начале 1990-х. Они с Майком встретились в ночном клубе, после чего она попросила его забрать свою подругу.

Я села в лимузин Тайсона, чтобы забрать мою подругу из ее дома. Тайсон сразу начал приставать ко мне и попытался поцеловать. Я несколько раз говорила ему "нет" и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал,

– рассказала потерпевшая.

Женщина стремится сохранить свою анонимность, поскольку, по ее словам, публикация ее имени "создаст риск дальнейшего психического ущерба, преследований, насмешек или личного смущения".

Напомним, что Майк Тайсон был признан виновным в изнасиловании 10 февраля 1992 года. Потерпевшей была 18-летняя Дезире Вашингтон.

Звездный боксер должен был провести 6 лет в тюрьме, но его освободили через три. Позже он это объяснил тем, что переспал с тюремной юристкой.

В 1995 году "Железный Майк" вернулся в профессиональный бокс. Он провел серию боев и вернул часть чемпионских званий.