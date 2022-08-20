Легендарний боксер Майк Тайсон в останні роки нерідко потрапляв у ЗМІ. В основному приводу були скандальні, при цьому боксер висловлювався і про війну в Україні.

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На днях же фанати Майка були неочікуванно здивовані новим знімком кумира. У ЗМІ потрапило фото Тайсона в аеропорту Маямі, де сам боксер знаходиться в інвалідному кріслі.

Що сталось

Ніяка офіційна інформація про причини такого положення Майка не була опублікована. У ЗМІ розповсюджується інформація про проблеми Тайсона зі спиною.

Також пишуть про "спалах ішіасу", від якого американець страждає давно. Саме через цю хворобу йому довелось достроково завершити кар'єру. Що цікаво, раніше Тайсон зізнавався, що відчуває наближення смерті:

Коли я дивлюсь у дзеркало, я бачу ці маленькі плями на моєму обличчі. Кажу, що це означає, що мій строк придатності добігає кінця. Це відбудеться дуже скоро,

– казав Тайсон.

Нагадаємо, що кар'єра "Залізного Майка" продовжувалась з 1985 по 2005 роки. За цей час він провів 58 боїв, здобувши 50 перемог та шість поразок. З 1988 по 1990 роки він був абсолютним чемпіоном світу.