Тайсон: Я став зразковим ув'язненим

Майк потрапив у в’язницю у 1992 році за звинуваченням у зґвалтуванні американської моделі Дезіре Вашингтон. Боксера засудили до 6 років позбавлення волі.

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Проте йому вдалося скоротити тюремний термін. Тайсон розповів, як він скористався своєю популярністю.

Шалено складно було лише перші пів року. Я постійно буянив, наривався, писав скарги. Але потім зрозумів, як там усе працює. Що я зробив? О, у мене була зустріч із тюремним консультантом-юристом. Загалом ми домовилися про те, щоб переспати. Відтоді проблем у мене більше не було. Я став зразковим ув'язненим, справжньою зіркою,

– розповів легендарний боксер.

Наймолодший в історії чемпіон світу у важкій вазі стверджує, що міг вийти з в'язниці ще раніше, якби не ті перші пів року.

"Я і влаштував цю зустріч із консультантом. Вона отримувала від мене гроші, я з нею витворяв усілякі мерзенні речі, ось вона і допомогла мені пройти тест. Подейкували навіть про 69 років відсиджування, але зупинилися на 63. Потім вирішили скоротити мені десяток, а потім вирішили, що з мене вистачить і 10 років за ґратами. Ми домовилися, що офіційно мій термін буде 7-річним, але формально відсиджу три роки. І я погодився. Вважалося, що я, Майк Тайсон, крутий чоловік, якому всі повинні дати те, що мені треба. А насправді я просто був тією ще свинею", – сказав боксер.

Що відомо про ув'язнення боксера