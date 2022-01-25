Майк Тайсон зробив сенсаційну заяву про боксерську кар'єру
Джерело:BoxingScene
Легендарний Майк Тайсон може остаточно покласти рукавиці на поличку. Боксер після повернення відбоксував лише один виставковий бій, який завершився скандальною нічиєю.
Тайсон: Більше ніколи не буду битись
55-річний американський боксер поскаржився на погану виплату гонорару за перший виставковий бій з Роєм Джонсом. Поєдинок відбувся ще наприкінці 2020-го року.
Варте уваги Допомогти Джошуа підготуватись до реваншу з Усиком було б для мене великою честю, – Майк Тайсон
"Залізний Майк" спростував інформацію про можливий бій проти Джейка Пола. Тайсон задумався б над такою пропозицією, якби вона надійшла значно раніше.
Не знаю, що буде далі, але думаю, що більше ніколи не буду битись. Багато хлопців хочуть провести зі мною поєдинок і називають гонорар у 100 мільйонів доларів,
– заявив Тайсон.
Майк зізнався, що провів виставковий бій проти Джонса лише заради задоволення та веселощів: "Деякі люди підійняли все це на інший рівень. Веселощі зникли".
Нагадаємо, що "Залізний Майк" заявляв, що готовий підготувати Ентоні Джошуа до реваншу з Олександром Усиком.
Бій завершився скандальною поведінкою Тайсона
- У 2020-му році Майк Тайсон повернувся на ринг. Легенда з США провів був проти Роя Джонса-молодшого.
- У цьому поєдинку судді не віддали перевагу жодному з бійців та зафіксували нічию.
- Таке рішення рефері неабияк розлютило "Залізного Майка". Американець обізвав усіх та покинув ринг.
- Цікаво, що легендарний конферансьє Майк Баффер теж відмовився оголошувати підсумковий результат, це за нього зробив журналіст.