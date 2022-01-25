Тайсон: Більше ніколи не буду битись

55-річний американський боксер поскаржився на погану виплату гонорару за перший виставковий бій з Роєм Джонсом. Поєдинок відбувся ще наприкінці 2020-го року.

Варте уваги Допомогти Джошуа підготуватись до реваншу з Усиком було б для мене великою честю, – Майк Тайсон

"Залізний Майк" спростував інформацію про можливий бій проти Джейка Пола. Тайсон задумався б над такою пропозицією, якби вона надійшла значно раніше.

Не знаю, що буде далі, але думаю, що більше ніколи не буду битись. Багато хлопців хочуть провести зі мною поєдинок і називають гонорар у 100 мільйонів доларів,

– заявив Тайсон.

Майк зізнався, що провів виставковий бій проти Джонса лише заради задоволення та веселощів: "Деякі люди підійняли все це на інший рівень. Веселощі зникли".

Нагадаємо, що "Залізний Майк" заявляв, що готовий підготувати Ентоні Джошуа до реваншу з Олександром Усиком.

Бій завершився скандальною поведінкою Тайсона