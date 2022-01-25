Тайсон: больше никогда не буду драться

55-летний американский боксер пожаловался на плохую выплату гонорара за первый выставочный бой с Роем Джонсом. Поединок состоялся еще в конце 2020-го года.

Стоит внимания Помочь Джошуа подготовиться к реваншу с Усиком было бы для меня большой честью, – Майк Тайсон

"Железный Майк" опроверг информацию о возможном бое против Джейка Пола. Тайсон задумался бы над таким предложением, если бы оно поступило значительно раньше.

Не знаю, что будет дальше, но думаю, что больше никогда не буду драться. Многие ребята хотят провести со мной поединок и называют гонорар в 100 миллионов долларов,

– заявил Тайсон.

Майк признался, что провел выставочный бой против Джонса только ради удовольствия и веселья: "Некоторые люди подняли все это на другой уровень. Веселье исчезло".

Напомним, что "Железный Майк" заявлял, что готов подготовить Энтони Джошуа к реваншу с Александром Усиком.

Бой завершился скандальным поведением Тайсона