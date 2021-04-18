Матвієнко близький до трансферу у топ-клуб АПЛ

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко вже у найближче трансферне вікно може поїхати в АПЛ. Англійський Тоттенхем хоче підсилити лінію оборони.

Потенційний трансфер в АПЛ

Микола Матвієнко вийшов у стартовому складі Шахтаря у принциповому дербі проти Динамо, провів весь матч та запам'ятався жовтою карткою. Кияни мінімально здолали "гірників" 0:1.

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Після поєдинку захисник мав розмову з агентом Франсіско Хав'єром Еспаньйолою щодо свого переходу в Тоттенхем.

Агент співпрацює з відомими футболістами "шпор" – Сон Хин Міном та Деле Аллі. Також у його клієнтській базі захисник Реала Рафаель Варан та інші.

У цьому сезоні Матвієнко провів у футболці "гірників" 27 матчів, у яких відзначився одним голом та 3 результативними передачами.

За даними Transfermarkt, вартість трансферу футболіста складає 11 мільйонів євро. Його контракт з донеччанами розрахований до кінця червня 2025 року.

Хто цікавився Миколою Матвієнком

Раніше повідомлялось, Наполі начебто домовився про трансфер футболіста у Серію А. Однак все завершилось на рівні чуток.

До Матвієнка приглядались три англійські клуби з АПЛ – Лідс, Вулверхемптон та Евертон. Також у своєму складі захисника хотіли бачити боси Вест Хема, за який виступає Андрій Ярмоленко. Але головний наставник "молотобійців" Девід Моєс відмовився від ідеї підписання Миколи Матвієнка. До цих інтересів також приєднались Ліверпуль та Арсенал.