Трансфер Матвієнка у "Наполі": "Шахтар" повісив цінник на українця
Італійський "Наполі" в понеділок, 24 серпня, проведе телефонні переговори з "Шахтарем" щодо трансферу захисника Миколи Матвієнка.
Про це повідомляє сайт журналіста Альфредо Педулли.
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"Гірники" не мають наміру відпускати 24-річного захисника дешевше, ніж за 15 мільйонів євро без урахування бонусів. Українцем також цікавиться новачок АПЛ "Лідс Юнайтед".
"Наполі" має намір все-таки випередити англійців і оформити перехід Матвієнка – він вважається пріоритетним варіантом, завдяки тому, що він може зіграти як в центрі оборони, так і на лівому фланзі.
Профайл Матвієнка
Основна позиція гравця збірної України – центральний захисник. Втім, у матчі з "Вольфсбургом" Микола грав лівого захисника.
Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює футболіста у 4 мільйони євро. Його контракт з "Шахтарем" чинний до літа 2021 року.
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