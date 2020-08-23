Італійський "Наполі" в понеділок, 24 серпня, проведе телефонні переговори з "Шахтарем" щодо трансферу захисника Миколи Матвієнка.

Про це повідомляє сайт журналіста Альфредо Педулли.

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"Гірники" не мають наміру відпускати 24-річного захисника дешевше, ніж за 15 мільйонів євро без урахування бонусів. Українцем також цікавиться новачок АПЛ "Лідс Юнайтед".

"Наполі" має намір все-таки випередити англійців і оформити перехід Матвієнка – він вважається пріоритетним варіантом, завдяки тому, що він може зіграти як в центрі оборони, так і на лівому фланзі.

Профайл Матвієнка

Основна позиція гравця збірної України – центральний захисник. Втім, у матчі з "Вольфсбургом" Микола грав лівого захисника.

Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює футболіста у 4 мільйони євро. Його контракт з "Шахтарем" чинний до літа 2021 року.