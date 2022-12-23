Родинний шантаж: брат Погба вийшов з в'язниці після того, як викрав Поля

Брата Поля Погба, Матіаса Погба було звільнено з-під варти. Інформацію підтвердив адвокат злочинця Ясні Бузру.

Матіас Погба був взятий під варту через вимагання, злочинну змову, участь у організованому злочинному угрупувані та викраденні людини, а саме свого рідного брата, гравця Ювентуса та збірної Франції Поля Погба. Разом із ним у злочині були задіяні ще четверо чоловіків.

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Раніше повідомлялось, що Матіас з іншими чотирма особами викрав свого рідного брата Поля, який подав заяву у поліцю на Матіаса. Злочинці вимагали у футболіста гроші. Матіас хотів від брата 13 мільйонів євро та шатнажував Поля, лякаючи його викриттям. Одне з них стосувалось того, що Поль просив відьму накласти закляття на форварда ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе. Гравець "Юве" це заперечує.

Також Матіас у себе в соціальних мережах публікував відео, у яких говорив про прагнення розкрити правду про Поля:

Французька, англійська, італійська та іспанська громадськість, іншими словами, весь світ, а також уболівальники мого брата, а тим більше французька збірна та Ювентус, одноклубники мого брата та його спонсори заслуговують на те, щоб знати певні речі, – вважає Матіас.

Також брат Поля говорить про незаслужену повагу до гравця Ювентуса та збірної Франції зі сторони фанатів футболу:

Для того, щоб прийняти зважене рішення, чи заслуговує Поль на захоплення, повагу і любов публіки. Чи він заслуговує на своє місце у збірній Франції та честь грати на чемпіонаті світу. Чи він заслуговує місце в стартовому складі в Ювентусі. Я розповім вам дуже важливі речі про Мбаппе, і там будуть докази та багато свідчень, які підтвердять мої слова. Усе це буде вибуховим і створить багато шуму – вважає Матіас.

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