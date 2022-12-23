Матиас Погба был взят под стражу из-за вымогательства, преступного сговора, участия в организованной преступной группировке и похищении человека, а именно своего родного брата, игрока Ювентуса и сборной Франции Поля Погба. Вместе с ним в преступлении были задействованы еще четверо мужчин.

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Семейные мелодрамы

Ранее сообщалось, что Матиас с другими четырьмя лицами похитил своего родного брата Поля, который подал заявление в полицию на Матиаса. Преступники потребовали у футболиста деньги. Матиас хотел от брата 13 миллионов евро и шатнажировал Поля, пугая его разоблачением. Одно из них касалось того, что Поль просил ведьму накласть проклятие на форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. Игрок "Юве" это отрицает.

Также Матиас у себя в социальных сетях публиковал видео, в которых говорил о стремлении раскрыть правду о Поле:

Французская, английская, итальянская и испанская общественность, другими словами, весь мир, а также болельщики моего брата, а тем более французская сборная и Ювентус, одноклубники моего брата и его спонсоры заслуживают того, чтобы знать определенные вещи, – считает Матиас.

Также брат Поля говорит о незаслуженном уважении к игроку Ювентуса и сборной Франции со стороны фанатов футбола:

Для того чтобы принять взвешенное решение, заслуживает ли Поль восхищения, уважения и любви публики. Заслуживает ли он свое место в сборной Франции и честь играть на чемпионате мира. Заслуживает ли он место в стартовом составе в Ювентусе. Я расскажу вам очень важные вещи о Мбаппе, и там будут доказательства и много свидетельств, подтверждающих мои слова. Все это будет взрывным и создаст много шума – считает Матиас.

Мать братьев Погба поддерживает сторону Поля. Она надеется, что правда восторжествует, а Матиас перестанет заниматься шантажом, манипуляцией и другими преступными делами. Футболист Ювентуса не впервые страдает от преступников, раньше в Поля Погба украли золотую медаль чемпионата мира-2018