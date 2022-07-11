Велике повернення
29-річного півзахисника збірної Франції Поля Погба більше нічого не поєднує з Манчестер Юнайтед. Футболіст офіційно підписав контракт із Ювентусом після декількох днів у розташуванні команди, пише 24 канал.
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Після одного з тренувань Погба роздавав автографи біля клубної бази туринського клубу. Один із уболівальників простягнув до Поля футболу "червоних дияволів". Але француз помахав пальцем та відмовився підписувати форму МЮ.
А от футболки вже свого нинішнього клубу підписував без жодних проблем.
Погба відмовився підписати футболку МЮ: дивіться відео
Французький півзахисник виступав за МЮ протягом шести років. В останньому для себе сезоні в Англії провів 26 матчів, у яких відзначився одним голом та 9 асистами.
- 11 липня Ювентус офіційно оголосив про повернення Поля у команду. З 2012 по 2016-й роки Погба виступав за "стару синьйору".
- Француз перейшов у Турин на правах вільного агента. За даними Transfermarkt, контракт Погба з туринцями розрахований до кінця червня 2026 року.