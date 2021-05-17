На матчі Першої ліги фанат намагався напасти на арбітра через спірне рішення: відео

У матчі 26 туру Першої ліги України між Кристалом і Прикарпаттям, який відбувся 16 травня, стався скандальний епізод. Фанат намагався напасти на арбітра матчу.

Рефері довелося давати драпака

Кристал пропустив вирішальний м'яч на 83 хвилині гри. Та на думку господарів, гол був забитий з офсайда. Попри апеляції футболістів головний арбітр зарахував гол.

Варте уваги Звірячий вчинок: івуарійська футболістка стала на ногу українці, коли та лежала – відео

Через декілька хвилин після цього на поле прорвався один з уболівальників Кристалу. Схоже, він вирішив помститися арбітру за сумнівне рішення.

Рефері матчу Павлу Дубровцю довелося давати драпака.

У ситуацію втрутилися правоохоронці, який затримали фаната та декількох інших людей, які спробували зробити те ж саме.

Дивіться також Матч Кривбас – Металург був перерваний через заворушення фанатів: відео

Поєдинок був відновлений, але Кристал не зумів відігратися.

Дивіться відео скандального епізоду