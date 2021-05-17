Рефері довелося давати драпака

Кристал пропустив вирішальний м'яч на 83 хвилині гри. Та на думку господарів, гол був забитий з офсайда. Попри апеляції футболістів головний арбітр зарахував гол.

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Через декілька хвилин після цього на поле прорвався один з уболівальників Кристалу. Схоже, він вирішив помститися арбітру за сумнівне рішення.

Рефері матчу Павлу Дубровцю довелося давати драпака.

У ситуацію втрутилися правоохоронці, який затримали фаната та декількох інших людей, які спробували зробити те ж саме.

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Поєдинок був відновлений, але Кристал не зумів відігратися.

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