Рефері довелося давати драпака
Кристал пропустив вирішальний м'яч на 83 хвилині гри. Та на думку господарів, гол був забитий з офсайда. Попри апеляції футболістів головний арбітр зарахував гол.
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Через декілька хвилин після цього на поле прорвався один з уболівальників Кристалу. Схоже, він вирішив помститися арбітру за сумнівне рішення.
Рефері матчу Павлу Дубровцю довелося давати драпака.
У ситуацію втрутилися правоохоронці, який затримали фаната та декількох інших людей, які спробували зробити те ж саме.
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Поєдинок був відновлений, але Кристал не зумів відігратися.
Дивіться відео скандального епізоду
- Кристал посідає останнє місце у Першій лізі. Прикарпаття займає 14 місце, але поки не убезпечило себе від можливого пониження у класі.