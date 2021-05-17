Рефери пришлось удирать со всех ног

Кристалл пропустил решающий мяч на 83 минуте игры. Но по мнению хозяев, гол был забит из офсайда. Несмотря на апелляции футболистов главный арбитр засчитал гол.

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Через несколько минут после этого на поле прорвался один из болельщиков Кристалла. Похоже, он решил отомстить арбитру за сомнительное решение.

Рефери матча Павлу Дубровцу пришлось удирать со всех ног.

В ситуацию вмешались правоохранители, который задержали фаната и нескольких других людей, которые попытались сделать то же самое.

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Поединок был возобновлен, но Кристалл не сумел отыграться.

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