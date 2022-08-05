Фенербахче отримав покарання від УЄФА за співи фанатів про путіна на матчі з Динамо

Турецькому футбольному клубу Фенербахче доведеться заплатити чималий штраф за дії своїх вболівальників, які вирішили поспівати "владімір путін" на матчі з Динамо.

УЄФА розглянув ситуацію з некоректною поведінкою вболівальників Фенербахче та покарав турецький клуб. Окрім суворого попередження від УЄФА, Фенербахче змушений заплатити 50 тисяч євро штрафу.

Варте уваги Гутцайт пояснив, чому Україна не підписала заяву щодо усунення росії та білорусі від організацій

В офіційнішому повідомлені вказано, що клуб покараний "за кидання предметів та озвучення провокаційного повідомлення образливого характеру, тобто недозволені вигуки"

Також покарання передбачає часткове закриття стадіону під час наступного домашнього матчу Фенербахче в єврокубках. Але щодо цього покарання, то воно підлягає випробувальному терміну на два роки, починаючи з дати цього рішення.

Вигуки фанатів Фенербахче у матчі з Динамо: головне

Ганебний вчинок вболівальників Фенербахче стався 27 липня в Стамбулі Тоді Фенербахче та Динамо грали матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Віталій Буяльський забив гол за Динамо, який вивів київську команду вперед в рахунку.

Після цього вболівальники Фенербахче і почали скандувати "владімір путін", намагаючись розізлити гравців української команди.

Така поведінка викликала чималу реакцію. Спочатку тренер Динамо Мірча Луческу через це не прийшов на післяматчеву пресконференцію.

Засудили вигуки вболівальників в українському МЗС, закликавши турків бути на стороні переможців, а не росіян. Посол України в Туреччині заявив, що він не може зрозуміти людей, які вигукують ім'я вбивці.

Своє невдоволення висловив Рефат Чубаров – голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Після цього за розслідування цієї справи взялися в УЄФА.

У Фенербахче намагалися виправдатися в цій ситуації, заявляючи, що "спорт і політика мають бути відокремлені". Вони висловилися проти війни, але водночас частину провини за цю ситуацію переклали на гравців Динамо.

Щодо вболівальників Фенербахче, то і після матчу вони вирішили вдатися до провокації. Але помилилися. Вони думали, що кидають в коментарі київському Динамо прапори росії. Але виявилося, що це була сторінка московського дінамо.