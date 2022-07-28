Чубаров: Неймовірний сором від побаченого

Фанати господарів матчу встигли відзначитися. Вони вдалися до ганебного вчинку та виконали кричалку на підтримку владіміра путіна.

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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розкритикував скандальну поведінку турецьких фанів.

Він назвав їх "невігласами, мерзотниками та тварюками".

"Минуло кілька годин після завершення матчу, але я все ще не можу прийти до тями: неймовірний сором від побаченого не дає мені заспокоїтися.

Мені фізично хочеться взяти за грудки кожного з фанатів Фенербахче, хто на трибунах стадіону у Стамбулі з піною біля рота кликав путіна і закричати в його тупе обличчя: "що ж ти, мерзотнику, в одну мить зрадив цілі народи, включно з кримськотатарським, що стали жертвами російської агресії , та переступив через сотні тисяч убитих за наказом путіна жінок та дітей в Ічкерії, Лівії, Сирії, а тепер вже в Україні"?" – зазначив він.

"Фанати Фенербахче відкрили дорогу недоброзичливцям"

Чубаров наголосив, що відчув іспанський сором щодо вболівальників Фенербахче.

Я відчуваю тяжкий тягар ганьби на своїх плечах від безсоромності, вчиненої не мною, але громадянами країни, близької мені з мови, культури, віри. Очевидно, що демонстрацією свого невігластва та виявом доброзичливості до путіна – міжнародного злочинця та вбивці, фанати Фенербахче відкрили дорогу недоброзичливцям Туреччини для політичних спекуляцій, спрямованих на підрив довіри до Туреччини та її народу,

– заявив Чубаров.

"Знаючи зсередини про високий рівень поваги турків та їх симпатії до українців і України, які до того ж безмірно виросли після 24 лютого 2022 року, зберігаю надію на принесення керівництвом футбольного клубу Фенербахче та організаціями її фанатів публічних вибачень за образу почуття українців, які протистоять російській агресії з лютого 2014 року", – додав фахівець.

Що відомо про скандал