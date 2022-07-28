Луческу шокований поведінкою фанатів Фенербахче

У першому матчі команди розписали нульову мирову, тому вже вирішувалось у Стамбулі. Першими нулі на табло розмочили кияни. Віталій Буяльський замкнув простріл від Томаша Кендзьори.

Як це було Вболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" після пропущеного голу від Динамо

Це взяття воріт неабияк розлютило турецьких фанатів. Уболівальники Фенербахче почали скандувати ім'я російського президента: "ла-ла-ла, владімір путін". Така поведінка турків є неприпустимою, адже зараз росія вбиває мирне українське населення та руйнує міську інфраструктуру. А такими скандуваннями турки висловили свою підтримку путіну.

На щастя, Динамо "поховало" Фенербахче та відповіло фанатам суперника. Вже у додатковий до матчу час Олександр Караваєв забив переможний гол. У підсумку – 1:2, звитяга киян, яка вивела їх у наступний раунд Ліги чемпіонів.

Після поєдинку відбулась пресконференція тренерів, але на неї прийшов лише один фахівець – головний наставник Фенербахче. Мірча Луческу вирішив проігнорувати спілкування з журналістами. Як виявилось, що коуч Динамо не прийшов на традиційну подію через скандальну поведінку уболівальників Фенербахче.

Я вас питаю, ви порахували, скільки фолів ми знову здійснили? Все було в рамках нашого плану, це спрацювало, і ми перемогли. Але ми не змогли врахувати вболівальників. На жаль, я не очікував такого,

– заявив тренер Динамо.

До слова. У третьому колі кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє проти австрійського Штурма.