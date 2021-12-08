Матч Аталанти у Лізі чемпіонів перенесли: поле засипало снігом – яскраві фото

Поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Аталантою та Вільярреалом не відбувся 8-го грудня. Футбольний стадіон "Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія" в Бергамо засипало снігом.

Матч перенесли через погану погоду

Перед матчем Аталанта – Вільярреал у Бергамо падав сильний сніг. Унаслідок цього поле повністю засипало снігом.

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Працівники стадіону віддали всі сили, щоб підготувати поле до гри. Головний арбітр поєдинку Ентоні Тейлор після огляду поля спершу на 20 хвилин переніс початок гри.



Поле перед матчем Аталанти засипало снігом / Фото twitter.com/Atalanta_BC

Однак через погану погоду матч вирішили перенести. В УЄФА обіцяли згодом повідомити нову дату та час поєдинку Ліги чемпіонів.



Матч Аталанта – Вільярреал перенесено / Фото twitter.com/VillarrealCF



Поле перед матчем Аталанти засипало снігом / Фото twitter.com/Atalanta_BC

Вирішальний матч Аталанти й Вільярреала