Матч перенесли через погану погоду
Перед матчем Аталанта – Вільярреал у Бергамо падав сильний сніг. Унаслідок цього поле повністю засипало снігом.
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Працівники стадіону віддали всі сили, щоб підготувати поле до гри. Головний арбітр поєдинку Ентоні Тейлор після огляду поля спершу на 20 хвилин переніс початок гри.
Поле перед матчем Аталанти засипало снігом / Фото twitter.com/Atalanta_BC
Однак через погану погоду матч вирішили перенести. В УЄФА обіцяли згодом повідомити нову дату та час поєдинку Ліги чемпіонів.
Матч Аталанта – Вільярреал перенесено / Фото twitter.com/VillarrealCF
Поле перед матчем Аталанти засипало снігом / Фото twitter.com/Atalanta_BC
Вирішальний матч Аталанти й Вільярреала
- Поєдинок Аталанти й Вільярреала – вирішальний у групі F, адже обидві команди ведуть боротьбу за плей-офф Ліги чемпіонів.
- Перед останнім туром Вільярреал утримує потрібне друге місце, маючи 7 очок. Аталанта набрала 6 балів і, щоб обійти Вільярреал, повинна обіграти іспанців.
- Групу F достроково виграв Манчестер Юнайтед. Останнє місце посів швейцарський Янг Бойз.