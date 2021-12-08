Матч перенесли из-за плохой погоды

Перед матчем Аталанта – Вильярреал в Бергамо шел сильный снег. В результате поле полностью засыпало снегом.

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Сотрудники стадиона отдали все силы, чтобы подготовить поле к игре. Главный арбитр поединка Энтони Тейлор после осмотра поля сначала на 20 минут перенес начало игры.

Поле перед матчем Аталанты засыпало снегом / Фото twitter.com/Atalanta_BC

Однако из-за плохой погоды матч решили перенести. В УЕФА обещали сообщить новую дату и время поединка Лиги чемпионов.

Матч Аталанта – Вильярреал перенесен / Фото twitter.com/VillarrealCF

Поле перед матчем Аталанты засыпало снегом / Фото twitter.com/Atalanta_BC

Решающий матч Аталанты и Вильярреала

  • Поединок Аталанты и Вильярреала – решающий в группе F, ведь обе команды ведут борьбу за плей-офф Лиги чемпионов.
  • Перед последним туром Вильярреал удерживает второе место, имея 7 очков. Аталанта набрала 6 баллов и, чтобы обойти Вильярреал, должна обыграть испанцев.
  • Группу F досрочно выиграл Манчестер Юнайтед. Последнее место занял швейцарский Янг Бойз.