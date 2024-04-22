У вівторок, 23 квітня, в іспанському Мадриді стартує престижний тенісний турнір серед жінок категорії WTA1000. Серед 96-ти учасниць змагання будуть і п'ятеро українок, пише 24 канал.

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Цуренко стартує першою

Четверо з них будуть сіяними. Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна почнуть свій шлях з другого раунду (1/32 фіналу). А ось Леся Цуренко стартує вже з першої стадії.

Першою суперницею тенісистки з Рівненщини стане філіппінка Александра Еала (№170 WTA). Успіх в цій грі виведе Лесю на румунку Сорану Кирстю, яка йде 30-ю у світовому рейтингу. А ось далі на Лесю, мабуть, вже чекатиме перша ракетка світу Іга Швьонтек.

Поки неясною залишається сітка для Еліни Світоліної. Перша ракетка України стане або Сара Соррібес Тормо з Іспанії (№55 WTA), або хтось із кваліфікації змагання. Прохід у третій раунд з великою долею вірогідності виведе Еліну на білоруску Вікторію Азаренку.

Так само Даяна Ястремська знає поки лише одного потенційного суперника. Нею може стати або тенісистка з кваліфікації, або американка Аманда Анісімова (№241 WTA). Успіх у другому раунді найімовірніше подарує Даяні битву проти третьої ракетки світу Коко Гауфф.

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Дежавю для Костюк

Більш менш непоганим є жереб для Ангеліни Калініної. Уродженка Нової Каховки стартуватиме проти переможниці пари Яфань Ван (№71 WTA) – Керолайн Доулхайд (№56 WTA). Наступною опоненткою Калініної має стати восьмий номер рейтингу Чжен Цінь Вен.

Зрештою цікавим має бути шлях Марти Костюк. яка минулого тижня сенсаційно дійшла до фіналу в Штутгарті. Її першою опоненткою стане Лорен Девіс зі США (№166 WTA) або ж єгиптянка Маяр Шериф (№72 WTA).

А ось далі на киянку вже має чекати четверта ракетка світу Олена Рибакіна. Саме представниці Казахстану Костюк поступилась у вище згаданому турнірі в Штутгарті.

Леся Цуренко проведе свою зустріч проти Еали 23 квітня орієнтовно о 12:00 за київським часом. Натомість інші дівчата у другому раунді стартуватимуть 24-25 числа.

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Прогноз Favbet

До слова, Цуренко є явною фавориткою у своїй парі першого раунду. На прохід українки виставлений коефіцієнт 1,25, тоді як філіппінки – аж 3,90. Також букмекери визначились із головними претендентками на титул.

На їх думку, головною фавориткою змагання є полячка Іга Швьонтек. На лідерку світового рейтингу можна поставити за 2,40. Шанси її головної конкурентки Аріни Сабалєнка оцінюються у 4,30.

Також непогані шанси мають Коко Гауфф (5,00) та Олена Рибакіна (7,00). Серед українок найбільші шанси на тріумф має Еліна Світоліна, тоді як на чемпіонство інших наших дівчат коефіцієнти занадто високі:

Еліна Світоліна – 15,00

Марта Костюк – 50,00

Ангеліна Калініна – 75,00

Даяна Ястремська – 100,00

Леся Цуренко – 100,00

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.



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