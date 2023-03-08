У фіналі WTA 250 українка у двох сетах здолала представницю Росію Варвару Грачову – 3:6, 5:7. Для Марти Костюк ця перемога стала дебютною на рівні турніру WTA. Тенісистка з України не стала подавати руку суперниці та робити спільне фото на нагородженні.

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Око Костюк впало на українського парубка

Після перемоги у фіналі Марта отримала величезну кількість привітань від фанатів. Але більше уваги привернув репост сторіс її нового хлопця.

В інтерв'ю Костюк не стала розкривати ім'я свого коханого, чим додала інтриги до свого особистого життя. Марта лише розкрила національність свого нового обранця, який виявився українцем.

Мій хлопець – українець, тому що українці – найкращі. Це поки все, що я можу сказати,

– відповіла Костюк.

Однак пильні фанати тенісистки знайшли сторінку хлопця. По його інстаграму можна зрозуміти, що раніше коханий Костюк теж був пов'язаний із тенісом, а тепер займається фінансовим трейдером.

Раніше Марта вже публікувала у сторіс спільні фото з новим коханням.



Марта Костюк із коханим / Фото з інстаграму української тенісистки

Відзначимо, що декілька років тому киянка мала стосунки з російським тенісистом Алєксєєм Захаровим. Після чого зустрічалась із ще один представником Росії та навіть була із ним на початку повномасштабного вторгнення. Однак вже через тиждень припинила їх стосунки. Костюк розуміє, що не може бути у неї стосунків із представниками ворожої країни, яка напала на її рідну Україну.

Тепер українська тенісистка зробила правильний вибір.

До слова. Вже 9 березня Костюк зіграє в основній сітці Індіан-Веллс (США). В 1/64 фіналу Марта зустрінеться зі шведкою Ребеккою Петерсон. Орієнтовний початок зустрічі о 03:00 ночі (за київським часом).