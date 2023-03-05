Варвара Грачова – Марта Костюк (Україна) 0:2 (3:6 / 5:7)

У США завершився жіночий тенісний турнір в Остіні категорії WTA250. Участь у ньому взяли дві українки – Даяна Ястремська та Марта Костюк, пише 24 канал.

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Одеситка залишила змагання вже у першому колі, тоді як Марта здійснила прорив. Костюк зуміла пройти чотирьох суперників та дістатись першого в кар'єрі фіналу.

Суперницею українки стала представниця країни-терористки Варвара Грачова, яка виступала на турнірі під нейтральним прапором. Саме Марта вважалась фавориткою вирішального поєдинку.

Перший сет киянка провела дуже впевнено, хоча обидві тенісистки частіше брали чужі подачі. Але Грачова програла аж 5 із шести своїх геймів, що подарувало перевагу Костюк перед наступним сетом.

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Там Марта навпаки першою віддала свою подачу і дала суперниці зробити два брейки. За рахунку 4:5 на подачі Варвари українка була близька до програшу сету, але все ж таки витягнула важкий гейм.

Це був переломний момент, після цього Костюк зрівняла рахунок по геймах, а потім взяла ще два поспіль і виграла матч. Ця перемога принесла Марті перший в її кар'єрі трофей. До цього у неї був лише один, але у парному розряді.

Відеоогляд матчу Грачова – Костюк: