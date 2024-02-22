Злий геній Шахтаря: Обамеянг зрівняв рахунок у матчі Ліги Європи – відео

Французький Марсель першим пропустив гол у матчі-відповіді зі Шахтарем. Втім, господарі поля зуміли швидко відігратися.

Обидві команди розпочали матч без розвідки. Вже на 12-й хвилині поєдинку Шахтар заробив право на одинадцятиметровий, пише 24 Канал.

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Господарі поля збили активного бразильця "гірників" Егіналду і Судаков чітко реалізував пенальті. Проте "провансальці" зуміли швидко оговтатися від такого бурхливого початку.

На 23-й хвилині зустрічі Обамеянг отримав дотепну передачу від партнера по команді та в один дотик пробив по воротах Різника. Голкіпер Шахтаря був безсилий допомогти своїй команді.

Відео голу Обамеянга

Нагадаємо, що у першому матчі, який завершився внічию 2:2, Обамеянг теж відзначився голом. Тоді габонський форвард відкрив рахунок у зустрічі.