З перших хвилин матчу-відповіді підопічні Маріно Пушича захопили ініціативу. Особливо активним був на лівому фланзі бразильський вінгер Егіналду, пише 24 Канал.

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На 11-й хвилині зустрічі активність бразильця втілилася у пенальті. Захисник Марселя грубо зніс Егіналду у штрафному майданчику. Порушення правил ні в кого не викликало сумнівів.

До позначки підійшов півзахисник "гірників" Георгій Судаков. Головний трансферний актив Шахтаря холоднокровно реалізував вирок судді. "Гірники" повели у рахунку.

Відео голу Судакова

Нагадаємо, що перший матч 1/16 фіналу між Марселем та Шахтарем завершився внічию 2:2. Для виходу в наступне коло "гірникам" потрібно перемагати "провансальців".