Хорватський легіонер "Динамо" Йосип Піваріч буде шукати нові варіанти для продовження кар'єри. Кияни не будуть підписувати новий контракт із захисником.

Керівництво киян не налаштоване продовжувати контракт з Піварічем. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кадрові зміни

Вже 6 серпня 2020 року у хорвата закінчиться контракт з "Динамо". Тож захисникові варто вже шукати новий клуб у якому продовжить кар'єру.

Київський клуб вдячний хорвату за проведений час у клубі та побажав подальших досягнень.

За київське "Динамо" Піваріч виступав із серпня 2017 року. До кінця 2018 року був основним лівим захисником киян. У його активі 47 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах.

За останніх два сезони Йосип через травми та інші причини провів за киян у чемпіонаті України лише 8 поєдинків, у сезоні 2019/20 взяв участь у матчах лише двічі.

Останній матч у футболці "Динамо" провів проти "Шахтаря", де Йосип не дограв, отримавши вилучення.