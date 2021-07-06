Бех-Романчук виграла перші великі змагання у 2021 році

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук здобула першу велику перемогу в сезоні. Українка виявилася найкращою на міжнародних змаганнях World Athletics Continental Tour Gold в угорському Секешфегерварі.

Марина повторила найкращий результат

Бех-Романчук уже в першій спробі захопила лідерство – 6.68 метра. У всіх наступних спробах українка стрибала за 6.70 метра.

До слова Марина Бех-Романчук взяла "бронзу" на етапі Діамантової ліги

Найкращу спробу українка продемонструвала у третьому стрибку – 6.79 метра.

Марина повторила найкращий результат сезону. Перше місце в Угорщині стало дебютною перемогою для Бех-Романчук на міжнародних змаганнях у році.

Результати стрибків у довжину

1. Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.79 м

2. Ебігейл Ірозуру (Велика Британія) – 6.64 м

3. Настасія Мірончук-Іванова (Білорусь) – 6.60 м

Як Бех-Романчук виступає у 2021 році