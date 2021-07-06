Бех-Романчук виграла перші великі змагання у 2021 році
Джерело:24 канал
Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук здобула першу велику перемогу в сезоні. Українка виявилася найкращою на міжнародних змаганнях World Athletics Continental Tour Gold в угорському Секешфегерварі.
Марина повторила найкращий результат
Бех-Романчук уже в першій спробі захопила лідерство – 6.68 метра. У всіх наступних спробах українка стрибала за 6.70 метра.
До слова Марина Бех-Романчук взяла "бронзу" на етапі Діамантової ліги
Найкращу спробу українка продемонструвала у третьому стрибку – 6.79 метра.
Марина повторила найкращий результат сезону. Перше місце в Угорщині стало дебютною перемогою для Бех-Романчук на міжнародних змаганнях у році.
Результати стрибків у довжину
1. Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.79 м
2. Ебігейл Ірозуру (Велика Британія) – 6.64 м
3. Настасія Мірончук-Іванова (Білорусь) – 6.60 м
Як Бех-Романчук виступає у 2021 році
- Для українки це вже 6 нагорода у 2021 році. Марина розпочала рік, здобувши "срібло" на турнірі ISTAF Indoor 2021 у німецькому Берліні.
- На початку березня Бех-Романчук вдалося стати чемпіонкою Європи. Після цього Марина здобула "бронзу" у Словаччині.
- На етапі Діамантової ліги в Італії українці вдалося завоювати також "бронзу". Також "бронзу" Марина здобула на етапі Діамантової ліги у Швеції.