Весь футбольний світ продовжує вшановувати пам'ять легендарного Дієго Марадони. Гравці "Рівер Плейта" утворили символічну десятку, яку носив аргентинець на спині.

У неділю, 29 листопада, "Рівер Плейт" зіграв виїзний матч проти "Сентрала" у рамках 5-го туру групи C в Аргентині. Перед поєдинком гравці вирішили віддати шану Дієго Марадоні, який покинув цей світ у середу, 25 листопада, пише 24 канал.

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У пам'ять про Марадону

Твіттер-акаунт "433" виклав ролик, де можна побачити, як футболісти утворили символічну десятку під час хвилини мовчання. Саме під цим номером бігав легендарний аргентинець. З висоти пташиного польоту таке шоу виглядає просто неймовірно.

Цікаво, що "Рівер Плейт" є ворогом "Боки Хуніорса", де грав нападник. Але спільне горе об'єднало навіть одвічних конкурентів.

Додамо, що зустріч завершилась перемогою гостей 0:2.