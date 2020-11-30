В Аргентині футболісти створили яскраве шоу у пам'ять про Марадону: відео
Весь футбольний світ продовжує вшановувати пам'ять легендарного Дієго Марадони. Гравці "Рівер Плейта" утворили символічну десятку, яку носив аргентинець на спині.
У неділю, 29 листопада, "Рівер Плейт" зіграв виїзний матч проти "Сентрала" у рамках 5-го туру групи C в Аргентині. Перед поєдинком гравці вирішили віддати шану Дієго Марадоні, який покинув цей світ у середу, 25 листопада, пише 24 канал.
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У пам'ять про Марадону
Твіттер-акаунт "433" виклав ролик, де можна побачити, як футболісти утворили символічну десятку під час хвилини мовчання. Саме під цим номером бігав легендарний аргентинець. З висоти пташиного польоту таке шоу виглядає просто неймовірно.
Цікаво, що "Рівер Плейт" є ворогом "Боки Хуніорса", де грав нападник. Але спільне горе об'єднало навіть одвічних конкурентів.
Додамо, що зустріч завершилась перемогою гостей 0:2.
- Дієго Марадона помер 25-го листопада через гострий набряк легень, викликане загостренням хронічної серцевої недостатності.
- Після розтину медики виявили в його серці дилатаційну кардіоміопатію. Це патологія, яка викликає збільшення камер серця і має декілька причин виникнення, зокрема – зловживання алкоголем або вплив інфекцій і вірусів.
- Його серце було вдвічі більше норми.
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