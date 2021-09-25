Манчестер Юнайтед безславно програв Астон Віллі: Фернандеш не забив пенальті в кінці матчу
Джерело:24 канал
Манчестер Юнайтед сенсаційно зазнав поразки у 6 турі АПЛ. "Червоні дияволи" 25 вересня програли в домашньому матчі Астон Віллі.
Манчестер Юнайтед Астон Вілла 0:1
Гол: Хаус, 88
Незабитий пенальті: Фернандеш, 90+3 (МЮ)
До речі Помста за фінал – МанСіті на виїзді обіграв Челсі, завдавши їм першої поразки в сезоні
Астон Вілла на 16 хвилині створили перший гострий момент у грі. Метт Таргетт у штрафному майданчику відгукнувся на коротку передачу, яку виконав Метті Кеш. МЮ від голу врятувало тільки те, що Таргетт відправив м'яч вище воріт.
Господарі відповіли моментом у Грінвуда, який увійшов у штрафний, проте покотив м'яч у руки Мартінесу. Наприкінці тайму футболісти МЮ мали ще одну нагоду.
Гаррі Магвайр високо вистрибнув назустріч навісній передачі з кутового та головою спрямував м'яч під праву стійку. Однак голкіпер фантастичним сейвом зіпсував намір захисника відзначитися голом.
У другому таймі чудову нагоду відзначитися мав Оллі Воткінс. Футболіст Астон Вілли легко обвів захисників та сильно пробив із середньої дистанції. М’яч летів у лівий кут воріт, але на його шляху став Давід Де Хеа.
Останні хвилини матчу виявилися надзвичайно гарячими. На 88 хвилині гості несподівано вийшли вперед. Кортні Хаус замкнув подачу з кутового. Він з близької відстані головою спокійно відправив м'яч у ліву "дев'ятку".
Манчестер Юнайтед мав чудову можливість бодай врятувати нічию. Господарі заробили право пробити пенальті, однак удар з позначки змарнував Бруну Фернандеш. Португалець відправив м'яч на трибуни.
- Попри поразку Манчестер Юнайтед залишився у топ-4 з 13 очками в активі. Таку ж кількість балів за 6 турів набрали Манчестер Сіті та Челсі.
- Разом з тим, в МЮ надзвичайно погана статистика. В останніх 5 матчах "червоні дияволи" зазнали вже 3 поразок.
- Нещодавно Манчестер Юнайтед вилетів з Кубка Футбольної ліги Англії від Вест Хема Андрія Ярмоленка.