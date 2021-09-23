Манчестер Юнайтед – Вест Хем 0:1

Гол: Лансіні, 9

Українець Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі гостей. Тренери вдались до ротацій у командах. Саме під передачі українського футболіста Боуен пробив з-за меж штрафного поруч з воротами Манчестер Юнайтед.

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"Молотобійцям" вдалось забити швидкий гол. Вже на 9-й хвилині зустрічі Лансіні після феноменальної гри Фредерікса отримав передачу та ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі – 0:1. Відзначимо, що участь у гольовій атаці взяв Ярмоленко.

Лінгард впав у штрафному гостей та сигналізував арбітру про порушення правил. Однак суддя думав інакше. Після пропущеного голу "червоні дияволи" активізувались в атаці. Голкіпер Вест Хема Ареола у неймовірному стрибку парирував удар з близької відстані. А Марсьяль прострілив вздовж воріт, але не було партнерів по команді, щоб замкнути цю передачу.

Ярмоленко мав найкращий шанс подвоїти перевагу. Андрій відгукнувся на передачу, зупинив на груди та пробив у ближній кут – стійка взяла на себе удар.

Гості вибігли у стрімку контратаку. Боуен віддав передачу на вільного Нобла, але його удар був прямо у голкіпера МЮ.

Вест Хем мінімально обіграв Манчестер Юнайтед на виїзді. Немає Кріштіану Роналду – немає перемоги "червоних дияволів".

Ярмоленко провів на полі увесь поєдинок.

Манчестер Юнайтед – Вест Хем відеоогляд матчу