Іспанська "Севілья" та англійський "Манчестер Юнайтед" 16-го серпня визначать першого фіналіста Ліги Європи сезону 2019/2020. Переглянути матч в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Правами на трансляцію матчів Ліги Європи в Україні володіє винятково група каналів "Футбол 1/2/3", пише 24 канал. Саме на каналі "Футбол 1" і буде пряма трансляція матчу "Севілья" – "Манчестер Юнайтед".

До теми: Чи переможе МЮ в 1/2 фіналу Ліги Європи "Севілью": прогноз букмекерів

Початок трансляції матчу "Севілья" – "Манчестер Юнайтед" о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

Де дивитися матч "Севілья" – "Манчестер Юнайтед" онлайн

Дивитися легально онлайн матч "Севілья" – "Манчестер Юнайтед" можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць.

Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.