Манчестер Сіті – головний фаворит Ліги чемпіонів: хто може скласти їм конкуренцію

Джерело:24 канал
Вже у вівторок, 6 квітня, відбудуться перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Боротьбу за трофей ведуть вісім команд. Та переможе лише одна. Які шанси в кожного з клубів пройти стадію чвертьфіналу, а згодом і стати переможцем – у матеріалі Спорт 24.
Майже усі фаворити Ліги чемпіонів зуміли подолати стадію 1/8 фіналу. Єдиним неочікуваним результатом став виліт Ювентуса від Порту. Ну а Барселоні просто не пощастило із жеребом – їй в суперники випав потужний ПСЖ, який просто розніс "блаугранас" на "Камп Ноу".
Щодо решти учасників чвертьфіналу жодних питань не виникає – зібралися справді потужні клуби, кожен з яких може претендувати на перемогу в турнірі.
Головним фаворитом турніру вважається Манчестер Сіті. Команда Пепа Гвардіоли виглядає потужним механізмом, який готовий змітати усіх суперників на шляху до трофеїв. Це стосується як АПЛ, так і Ліги чемпіонів. Але якщо в чемпіонаті Англії "містяни" без п'яти хвилин чемпіони (Favbet вже віддав їм чемпіонське звання ще до закінчення чемпіонату), то в Лізі чемпіонів доведеться "попотіти". Тим більше, що МанСіті ніколи не тріумфував в цьому турнірі. І цей кубок досі є бажаним на "Етіхад Стедіум".У букмекерській компанії Favbet на перемогу Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів виставили коефіцієнт 3,1.
Але для цього треба спочатку пройти дортмундську Боруссію у чвертьфіналі. "Джмелі" не є найбільш потужний суперник, який міг випасти, але "вжалити" може. От тільки зробити це буде вкрай складно. Та й останні результати команди не вражають – лише одна перемога у п'яти матчах. А в 1/8 фіналу команда мало не вилетіла від Севільї, втративши перевагу у два м'ячі в домашньому поєдинку. На бомбардирському таланті одного Ерлінга Голанда далеко не заїдеш.
Окрім того, лазарет команди переповнений. На лікарняному й одна з головних зірок команди Джейдон Санчо.
Це розуміють і експерти. Тому на перемогу МанСіті в першому матчі коефіцієнт у Favbet – 1,37. На перемогу Боруссії – 8,6. Щодо проходу в півфінал, то шанси містян ще вищі – 1,15 проти 6,8 на прохід Боруссії.
Головним конкурентом Манчестер Сіті в боротьбі за трофей є Баварія. Та в чинного чемпіона виникли проблеми вже на стадії чвертьфіналу. Для початку – в суперники їм випав ПСЖ, з яким вони зіграли у фіналі минулого сезону.
Ще одна проблема – травма Роберта Левандовскі. Нападник отримав ушкодження у матчі за збірну Польщі проти Андорри, і не зіграв у принциповому матчі проти збірної Англії, а згодом пропустив гру з РБ Лейпциг в чемпіонаті Німеччини. В цьому матчі майже вирішилася доля срібної салатниці. Після перемоги, Баварія відірвалася від конкурента на 7 очок.Та все ж Баварія залишається серед головних претендентів на перемогу – коефіцієнт 4,3 на їх тріумф в Лізі чемпіонів.
Щодо ПСЖ, то у парижан ситуація теж не найкраща. У команди теж переповнений лазарет. І до цього всього є проблеми з психологічним настроєм. Команда напередодні програла важливий матч Ліллю у чемпіонаті Франції, пропустивши "догів" на перше місце. Так ще й наприкінці зустрічі Неймар за сутичку на полі був вилучений. Це вилучення ніяк не вплине на його присутність в матчі Ліги чемпіонів. Але Маурісіо Почеттіно доведеться добряче попрацювати, щоб налаштувати команду на гру.
Попри це, в цієї пари немає яскраво вираженого фаворита. У Favbet перемогу Баварії в першому матчі оцінили коефіцієнтом 1,95. А на перемогу ПСЖ приймають з коефіцієнтом 3,8. Щодо виходу у півфінал, то тут шанси приблизно рівні – 1,81 проти 2,09 на користь мюнхенського клубу.На перемогу ПСЖ в Лізі чемпіонів ставки приймаються з коефіцієнтом 8.
У фаворити турніру після жеребкування чвертьфіналу вибився Челсі. Команді Томаса Тухеля випало зіграти проти Порту. Німецький спеціаліст потужно стартував на новому місці роботи, тож не варто цьому дивуватися – за 14 матчів одразу десять перемог та чотири нічиї. І максимум що команда пропускала, то один гол за гру. От тільки в останньому матчі АПЛ "аристократи" були розгромлені аутсайдером Вест Бровмічем, пропустивши п'ять голів. На захист Челсі можна сказати, що вони всередині першого тайму залишилися в меншості.Шанси Челсі здобути трофей Ліги чемпіонів – 5,3
Але чи варто списувати з рахунків Порту після того, що вони зробили з Ювентусом? Навряд. Команда показала, що має що протиставити іменитим суперникам.
Варто відзначити, що через карантинні обмеження перший матч між командами відбудеться не в Португалії, а в іспанській Севільї.
Та все ж Челсі є фаворитом цієї пари. Як і у першому матчі, так і щодо проходу у півфінал. У Favbet на перемогу лондонського клубу виставили коефіцієнт 1,8. На перемогу Порту – 5,3. Щодо проходу в півфінал, то тут коефіцієнти розподілилися 1,27 проти 4,05 на користь Челсі.
Якщо Челсі таки вийде у фінал Ліги чемпіонів, то він стане другим поспіль для Томаса Тухеля. В минулому сезоні він зіграв в головному матчі, коли був на чолі ПСЖ. Але тоді парижани поступилися.
Ще однією парою, де немає явного фаворита, а на полі може статися все, що завгодно, стала Реал – Ліверпуль. Ці команди теж свого часу зіграли між собою у фіналі Ліги чемпіонів – у 2018 році в Києві. Тоді сильнішими виявилися "вершкові". Ліверпуль трофей здобув наступного сезону.Ліверпуль переважає Реал в боротьбі за перемогу в Лізі чемпіонів. На "червоних" стоїть коефіцієнт 6,5, а на Реал – 10.
Ліверпуль в цьому сезоні виглядає не надто переконливо. Особливо у 2021 році. Команда ще зберігає шанс потрапити у першу четвірку АПЛ та пробитися в Лігу чемпіонів наступного сезону. Але ці шанси вкрай мізерні.
Натомість Реал вийшов з кризи. І наблизився до першого місця в чемпіонаті Іспанії. Правда сприяла цьому не лише їх гра, але й відсутність результату в Атлетіко, який втратив свою перевагу в боротьбі з конкурентами в чемпіонаті.
Та все ж в цій парі перевагу, хоч і не значну, віддають саме Ліверпулю – коефіцієнт 2,61 на їх перемогу в гостьовому поєдинку від Favbet. На Реал стоїть коефіцієнт 2,78. Щодо проходу у півфінал, то тут 1,61 на Ліверпуль, і 2,44 – на Реал.
Перші матчі чвертьфіналів Ліги чемпіонів відбудуться 6 квітня, коли між собою зіграють Манчестер Сіті – Боруссія та Реал – Ліверпуль. 7 квітня заплановані матчі Баварія – ПСЖ та Порту – Челсі. Матчі-відповіді заплановані на 13 та 14 квітня. Тоді й стануть відомі усі учасники півфіналу. А переможець Ліги чемпіонів визначиться 29 травня в Стамбулі.