Манчестер Сіті та Арсенал демонструють божевільну форму в АПЛ: хто має більше шансів на перемогу

Центральна зустріч чемпіонату Англії має подарувати шалену інтригу для вболівальників. Арсенал має кадрові проблеми і поки відстав на два бали від МанСіті.

У неділю, 22 вересня, в АПЛ відбудеться центральний матч 5 туру сезону 2024-2025. На стадіоні "Етіхад" зіграють чинні чемпіон та віцечемпіон країни – Манчестер Сіті прийме Арсенал, повідомляє 24 Канал. Початок – о 18:30 за київським часом.

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Претенденти на "золото"

Обидві команди вдало почали цю кампанію. Манкуніанці взагалі не втратили жодного балу в чемпіонаті, перегравши без особливих проблем Челсі, Іпсвіч, Вест Гем та Брентфорд.

Арсенал же допустив одну втрату очок, команда Артети не змогла переграти вдома Брайтон (1:1). Натомість серед жертв "канонірів" були куди потужніші Астон Вілла та Тоттенхем.

В Лізі чемпіонів обидва клуби не змогли стартувати з перемоги, розписавши по 0:0 з італійцями. МанСіті не дотиснув Інтер, а Арсенал вирвав бал у Аталанти.

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До звітної зустрічі лондонці підходять із кількома серйозними втратами. Арсеналу не зможуть допомогти Едегор, Меріно, Томіясу та Зінченко. У Сіті ж вибули Аке та Бобб, що не має стати проблемою для Гвардіоли.

Зрештою манкуніанці є фаворитами звітної зустрічі. На перемогу Манчестер Сіті виставлений коефіцієнт 1,85, тоді як на Арсенал – 5,00. Нічию ж оцінюють у 3,80.

При цьому експерти не очікують на велику кількість голів. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 2,10, тоді як на ТМ2,5 – 1,90. Найбільшими фаворитами на забитий гол є наступні футболісти: