Скандальна ситуація склалась довкола Манчестер Сіті. "Небесно-блакитним" загрожує зняття очок на кілька сезонів, про це повідомляє The Telegraph.

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Покарання для "містян" за порушення фінансового феєр-плей

Судова справа щодо порушення Манчестер Сіті фінансового феєр-плей розпочалась 16 вересня і триватиме не менше 10 тижнів. Зазначимо, що "блакитних" звинувачують у 115-ти порушеннях.

Якщо обвинувачення у бік Сіті підтвердяться, то "містяни" будуть покарані зняттям очок на декілька сезонів. Це унеможливить для команди боротьбу за трофеї на довгий час.

Окрім цього, є варіант, що клуб можуть дискваліфікувати з Прем'єр-ліги. Команди елітного дивізіону Англії вважають, що звичайного зняття очок та пониження у класі недостатньо, адже через рік Сіті знову зможе повернутись.

Найжорсткішим покаранням для "блакитних" може бути пониження до 4-ого за силою дивізіону Англії. У Манчестер Сіті вважають, що цей суд завершиться на їх користь.

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Нагадаємо, що підопічні Пепа Гвардіоли в останні чотири сезони поспіль перемагали у чемпіонаті Англії. У новій кампанії "містяни" посідають першу сходинку у турнірній таблиці.